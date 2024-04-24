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Артиллеристы показали, как «Грады» бьют боевиков на той стороне Днепра

Самая главная угроза для наших боевых машин РСЗО - вражские FPV-дроны. Они - главная цель для бойцов, вооруженных антидроновыми ружьями.
Михаил Аброськин 2024-04-24 13:26:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

«Град» обрушился на правобережье Днепра. Реактивные системы залпового огня бьют по заводям и оврагам, где обычно укрываются украинские боевики. Ясная погода играет на руку разведке с воздуха и корректировщикам огня, но не только с нашей стороны.

Расчеты «Градов» выдвигаются к берегу. Почти сразу детектор обнаруживает беспилотник в небе неподалеку.

«Берем с собой антидроновые ружья. Постоянно у нас есть человек, который наблюдает за небом. Если видит что-то, то сразу подает команду. Мы исходя из этого покидаем позицию либо ждем приказа», - рассказал начальник расчета РСЗО «Град» с позывным Сова. 

Он добавил, что особенно опасны FPV-дроны - они могут доставить очень много неприятностей. Поэтому являются приоритетной целью.

Но «Грады» могут дотянуться и до тех, кто этими дронами управляет. Тот же Сова уже уничтожил много важных целей, одна из них - база операторов беспилотников. Но победами и заслугами не хвастается.

«Если честно, награды - это не главное для меня. Даже если к концу СВО у меня не будет ни одной награды, я не расстроюсь. Главное, это вернуться домой живым, здоровым и с победой», - отметил он. 

Свою силу артиллеристы видят не только в профессиональной подготовке, но и в своем единстве. Командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным Курджипс отметил, что особенно приятно встречать в зоне СВО друзей из прошлой, гражданской, жизни. 

Под удар российской артиллерии попадают цели на том берегу Днепра, в глубоком тылу противника. Общая задача сводится к одному - нанести врагу максимальный ущерб еще на подходах к реке.

Ранее сообщалось, что расчеты 152-миллиметровых орудий «Мста-Б» уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #РСЗО #Град #Днепр #наш эксклюзив
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