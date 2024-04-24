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Названы самые популярные соцсети среди женщин и мужчин

Согласно исследованию, свыше 60% женщин-пользователей соцсетей публикуют чаще всего в Instagram* и в сети «ВКонтакте» свой контент.
Глеб Владовский 2024-04-24 12:24:30
© Фото: Moritz Wolf, imageBROKER, Globallookpress

Женщины чаще всего публикуют контент в соцсетях Instagram* и «ВКонтакте», в то время как у авторов-мужчин популярны видеохостинг YouTube и платформа X (бывший Twitter). Соответствующие данные опубликовала компания Brand Analytics.

Согласно исследованию за март 2024 года, количество женщин, которые публикуют контент в сетях «ВКонтакте» и Instagram*, составило 62,4% и 81,5% соответственно, а мужчин - 37,6% и 18,5%.

«Половозрастная картина в целом не меняется: Instagram* - самый женский, YouТube - самый мужской, X - тоже самый мужской. Остальные примерно в соотношении 60% на 40%», - подчеркнул директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный.

Уточняется, что число среди авторов-мужчин на видеохостинге YouTube и платформе X составляет 62,77% и 62,42% соответственно против женщин - 37,23% и 37,58%.

Ранее сообщалось, что приложения WhatsApp**, Telegram, Signal и Threads** исчезли из App Store в Китае.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

** Платформы WhatsApp и Threads принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

#в стране и мире #женщины #мужчины #соцсети #популярность
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