Названы самые популярные соцсети среди женщин и мужчин

Женщины чаще всего публикуют контент в соцсетях Instagram* и «ВКонтакте», в то время как у авторов-мужчин популярны видеохостинг YouTube и платформа X (бывший Twitter). Соответствующие данные опубликовала компания Brand Analytics.

Согласно исследованию за март 2024 года, количество женщин, которые публикуют контент в сетях «ВКонтакте» и Instagram*, составило 62,4% и 81,5% соответственно, а мужчин - 37,6% и 18,5%.

«Половозрастная картина в целом не меняется: Instagram* - самый женский, YouТube - самый мужской, X - тоже самый мужской. Остальные примерно в соотношении 60% на 40%», - подчеркнул директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный.

Уточняется, что число среди авторов-мужчин на видеохостинге YouTube и платформе X составляет 62,77% и 62,42% соответственно против женщин - 37,23% и 37,58%.

Ранее сообщалось, что приложения WhatsApp**, Telegram, Signal и Threads** исчезли из App Store в Китае.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

** Платформы WhatsApp и Threads принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.