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WhatsApp* и Telegram удалили из App Store в Китае

В Apple сообщили, что правительство КНР приказало убрать эти сервисы по соображениям национальной безопасности.
Владимир Рубанов 2024-04-19 15:03:45
© Фото: IMAGO Rene Traut, Global Look Press

Приложения WhatsApp*, Telegram, Signal и Threads* исчезли из App Store в Китае, сообщает Reuters. В Apple сообщили, что правительство КНР приказало убрать эти сервисы по соображениям национальной безопасности.

В магазине приложений пока доступны для загрузки Facebook**, Instagram** и Messenger, а также многие другие популярные сервисы западных компаний, включая YouTube и X.

«Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если мы с ними не согласны», - цитирует «360» заявление Apple.

В Meta** отказались от комментариев, а представители Telegram не смогли оперативно ответить агентству.

Ни одно из удаленных приложений широко не используется в Китае, где доминирующим мессенджером является WeChat. Эти и многие другие иностранные сервисы обычно блокируются в китайских сетях, их можно использовать только с VPN или другими прокси-инструментами.

Удаленные приложения по-прежнему доступны в Гонконге и Макао, двух специальных административных регионах Китая.

Некоторые эксперты в китайской технологической отрасли заявили, что бан на WhatsApp* и Threads* может быть связан с принятым в августе прошлого года новым правилом, которое требует, чтобы все доступные в Китае приложения регистрировались в правительстве, иначе они рискуют быть заблокированными.

* Платформы WhatsApp и Threads принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Китай #в стране и мире #кнр #Гонконг #Apple #приложения #мессенджеры #Макао
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