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Солнце готовит Земле космический шторм в ближайшие дни

Эксперты опасаются взрывной реакции на Солнце, в результате которой излучение обрушится на Землю.
Ян Брацкий 2024-04-18 13:30:07
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Солнце готовит Земле космический шторм. Об этом предупредили специалисты центра погоды «Фобос». По данным наблюдений, происходит стремительное накопление вспышечной энергии в южном полушарии звезды, на стороне, обращенной к Земле. Площадь солнечных пятен за последние дни увеличилась почти на 100%. Пятикратно возросла активность рентгеновских лучей около орбиты Земли. Сейчас она максимальная с начала года. С высокой долей вероятности все это приведет к вспышкам высшего класса уже до конца рабочей недели.

«Ситуация на Солнце является исключительно динамичной и почти не поддается математическому анализу. Благоприятным является сценарий резкого усиления активности Солнца. Когда запасы энергии сгорят в десятках отдельных взрывов умеренной силы», - сообщают эксперты «Фобоса».

Велика вероятность, что ситуация пойдет по негативному сценарию. Когда колоссальные запасы энергии, постепенно накопленные Солнцем, взорвутся при вспышке высшего класса. И тогда Земле придется столкнуться с потоком наиболее мощного излучения.

Наиболее опасными являются 19 и 20 апреля, когда наиболее крупные активные центры будут находиться точно на линии Солнце - Земля. Последствия солнечной лихорадки будут ощущаться до середины следующей недели.

#космос #Земля #вспышка #солнце #излучение
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