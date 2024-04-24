Морпехи ТОФ показали сокрушающие удары по врагу в районе Угледара

Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировали видеозаписи с ударами по украинским боевикам в районе Угледара.
В Минобороны России уточнили, что разведку, корректировку и видеофиксацию огневого поражения вели расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан».
Также в российском оборонном ведомстве отметили, что беспилотники «Орлан» могут залетать вглубь неприятельских позиций и оставаться незамеченными - это происходит благодаря их конструкции.
Ранее ВДВ показали молниеносный захват опорника неприятеля у Часова Яра.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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