Морпехи ТОФ показали сокрушающие удары по врагу в районе Угледара

Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировали видеозаписи с ударами по украинским боевикам в районе Угледара.

В Минобороны России уточнили, что разведку, корректировку и видеофиксацию огневого поражения вели расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан».

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что беспилотники «Орлан» могут залетать вглубь неприятельских позиций и оставаться незамеченными - это происходит благодаря их конструкции.

Ранее ВДВ показали молниеносный захват опорника неприятеля у Часова Яра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.