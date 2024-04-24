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Ученый Ванина перечислила угрозы для человечества при перенаселении

По словам эксперта, большое число людей может улучшать экономику страны, но только при условии достаточного развития социальной сферы.
Алексей Курильченко 2024-04-24 10:17:18
© Фото: Brian Atkinson, Impact Photos, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Большое население может быть полезно для страны, но только если к этому готова социальная сфера. Индия, например, не справляется с большим количеством жителей, что создает огромные проблемы. Об этом «Звезде» рассказала ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

Отметим, что, по данным Фонда ООН в области народонаселения, Индия стала лидером по численности населения. По данным фонда, к концу апреля прошлого года численность населения страны сравнялась с Китаем, а к лету этого года Индия может превзойти КНР по количеству людей. На примере этой страны Ванина рассказала об основных угрозах и о том, как их можно избежать.

«В Индии в городских семьях среднего класса, не говоря уже об элитах, редко бывает много детей. Во многом из-за того, что в стране невероятно дорогое школьное образование. Есть бесплатные государственные школы, но считается, что, выпустившись из такой школы, ребенок на сможет поступить в престижный вуз. Поэтому семьи выбиваются из сил, чтобы заработать на образование ребенку. Именно это и сдерживает многодетность в городах. Но индийские города - это острова в море деревень. И в город приходит огромное число сельских жителей в поисках работы и лучшей жизни», - рассказала индолог.

Особо остро проблему перенаселения Индия переживала во время пандемии коронавируса. Государственные медучреждения не справлялись с наплывом заболевших, несмотря на эффективную работу медиков.

«Невероятная скученность населения позволяла ковиду гулять там на полную. Вы даже не представляете себе, что такое час пик в крупном индийском городе», - рассказала Ванина.

Большая численность населения также влияет на экономику и политику страны. Экономика при большом количестве людей может расти, но только при условии развития социальной сферы. Политические силы Индии также оказались заложниками ситуации - любая партия, которая предложит меры по сокращению рождаемости, очень быстро прекратит свое существование из-за недовольства населения.

«Я еще с 70-х помню картинки на дорогах - мама, папа, несколько детишек. И подпись: "Первый не сразу, второй не быстро, третий никогда". То есть людей призывали иметь не более двух детей. Но ничего не получилось. А те, кто продвигал эту политику, понесли тяжелейшее политическое поражение», - отметила эксперт.

Напомним, что, по данным сайта Worldometers, численность населения Земли в 2022 году достигла восьми миллиардов человек и продолжает расти. Первую тройку по количеству населения заняли Китай, Индия и США. Россия - на девятом месте.

#Индия #наш эксклюзив #перенаселение #Евгения Ванина
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