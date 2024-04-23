Уровень воды в реке Урал под Оренбургом опустился до 920 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области снизился до отметки в 920 сантиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

Уточняется, что за прошедшие 10 часов, показатель опустился на 10 сантиметров ниже критической отметки.

«Уровень воды в р. Сакмара у Татарской Каргалы 858 см (-14 см с 20.00; опасный уровень 870 см) », - цитирует заявление администрации телеканал RT.

Ранее сообщалось о снижении уровня воды в реке Тобол в Курганской области до отметки в 970 сантиметров.