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Уровень воды в реке Урал под Оренбургом опустился до 920 см

Уточняется, что показатель ниже критической отметки на 10 сантиметров.
Глеб Владовский 2024-04-23 06:36:42
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области снизился до отметки в 920 сантиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

Уточняется, что за прошедшие 10 часов, показатель опустился на 10 сантиметров ниже критической отметки.

«Уровень воды в р. Сакмара у Татарской Каргалы 858 см (-14 см с 20.00; опасный уровень 870 см) », - цитирует заявление администрации телеканал RT.

Ранее сообщалось о снижении уровня воды в реке Тобол в Курганской области до отметки в 970 сантиметров.

#в стране и мире #Оренбургская область #Паводки #река урал
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