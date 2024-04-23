Семьи погибших на Украине колумбийских наемников не могут вернуть их тела

Приезжающие воевать на стороне Украины иностранные наемники зачастую остаются там навсегда, а их родственники с огромным трудом возвращают их тела на родину.

Ключевой причиной примыкания к рядам ВСУ становится материальное вознаграждение. РИА Новости пообщалось с родственниками погибших колумбийских наемников. Одним из них стал Харрисон Астудильо - бывший профессиональный военный. Он погиб в марте 2024 года, прослужив в ВСУ год и три месяца. Его родные пока не смогли получить тело, пытаясь при помощи социальных сетей узнать о возвращении тела колумбийца на родину.

«Думаю, что больше всего его вынудила экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин. Они не смогли вызволить его тело. Они делают все возможное, это уже как какая-то битва», - рассказал его двоюродный брат - Альберто Астудильо.

Супруг еще одной жительницы Колумбии - Лауры - поехал на Украину за большой зарплатой. Она сообщила агентству, что мужа «ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо», что эквивалентно пяти тысячам долларов в месяц. Тело ее мужа удалось вернуть в Колумбию, в то время как у многих семей «родные числятся пропавшими без вести».

Прежде сообщалось о массово пополняющихся могилами иностранных наемников кладбищах США. Многие из них умерли вскоре после начала спецоперации на Украине - в апреле и июле 2022 года.