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Кладбища США массово пополняются могилами иностранных наемников

С началом украинского конфликта американские СМИ не перестают сообщать о гибели американцев вдали от родины, а местные кладбища становятся тому свидетелями.
Марина Крижановская 2024-04-10 07:51:50
© Фото: Walter G Arce Sr Grindstone Medi, Keystone Press Agency, Globallookpress

На кладбищах США повсеместно появляются могилы ликвидированных ВС РФ наемников, невзирая на заверения властей, что ни один американский военный не будет погибать за чужую страну на другом континенте.

Один из захороненных на самом знаменитом кладбище США - Арлингтонском - морпех в отставке Грейди Курпаси, погибший еще в апреле 2022 года. Но захоронить его удалось только в марте 2024 года, поскольку он считался пропавшим без вести. По информации корреспондента РИА Новости, у могилы Курпаси нет надгробного камня и цветов, присутствует только временная табличка.

Другим таким «солдатом удачи» стал Брайн Янг, по сообщениям СМИ, воевавший в составе сил специальных операций Украины и погибший в июле 2022 года при танковом обстреле. Янга похоронили в штате Калифорния, а на его надмогильном памятнике написали: «Вперед к новым приключениям».

Еще одним погибшим стал бывший морпех Иэн Торторичи, вступивший в украинский иностранный легион и скончавшийся в июне 2023 года в ресторане Краматорска. Местное Минобороны наградило его медалью «За боевые заслуги». Его тоже похоронили в Калифорнии.

Как сообщило 7 марта Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), в ВСУ служат наемники из 50 стран. Среди них выходцы из Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Дании и других стран Европы, а также Азии, Африки, Южной Америки.

#в стране и мире #сша #кладбища #Иностранные наемники #могилы #конфликт на Украине
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