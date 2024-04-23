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Снайперы ЦВО показали боевую вылазку от первого лица

Снайперы ЦВО совершили вылазку на Донецком направлении и рассказали, как им удается находить и уничтожать одиночные цели даже в дождь и туман, когда противник думает, что его не видно.
2024-04-23 09:00:47
© Фото: Минобороны РФ © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Снайперы соединения специального назначения Центрального военного округа показали свою боевую вылазку на Донецком направлении. На позиции им пришлось пробираться под артиллерийским обстрелом, несмотря на риск, но иначе найти подходящую точку для их тихой работы невозможно.

«Мы выходим на задачу на несколько суток, от трех до семи. И в течение этих дней мы ловим две ротации. Сперва мы ловим, обнаруживаем, потом мы это место изучаем, и, когда они следующий раз меняются, мы работаем», - рассказал старший разведчик-снайпер с позывным Гудвин.

Так как дефицит боеприпасов ВСУ компенсируют беспилотниками, в небе постоянно находятся ударные FPV-дроны противника. Ради безопасности наши снайперы чаще заходят на позиции ночью или на рассвете.

Снайперский дуэт - стрелок и корректировщик - старается появиться в самом неожиданном для противника месте. Бойцы сорвали уже не одну ротацию боевиков, также они уничтожают одиночные цели. Гудвин объясняет, как им удается поймать в прицел националистов.

«Понимаешь психологию человека. Туман поднялся, он думает, что его не видно, а у нас прибор нормальный наблюдения - "Дозор 4" нашего российского производства, который за километр через туман видит. Также он думает, что мы его в дождь не видим, а мы видим», - пояснил боец.

Ранее снайперы рассказали, как захватили американский дрон RQ-20 Puma. Им пришлось работать против 24 боевиков, в ходе боя командир группы был ранен, однако противника удалось уничтожить.

Материал подготовили Роман Закурдаев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#цво #снайперы #наш эксклюзив #СВО #донецкое направление
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