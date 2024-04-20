Снайперы рассказали, как захватили американский дрон RQ-20 Puma

Передвигаемся короткими перебежками от укрытия к укрытию. Противник может ударить с любой стороны. Наш боец увернулся от пикирующего дрона. Это рядовые будни отдельной группы снайперов 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ на Артемовском направлении.

У бойцов особая задача: они зачищают небо от вражеских беспилотников, которые регулярно пытаются атаковать расположение наших войск. На счету снайперского квартета десятки сбитых разведывательных и ударных fpv-дронов противника.

Бойцы ВДВ возвращают с небес на землю и беспилотники самолетного типа - так называемые «летающие крылья». Командир группы представлен к высокой государственной награде.

«Мы захватили и сбили вражеский БПЛА Puma (RQ-20 Puma производства США - прим. ред.). Его хотели у нас отбить, за ним шла целая группа - 24 противника. Они были уничтожены. Я был ранен в том бою. Но опять же, я не считаю это лично своим подвигом, потому что "Мороз" и "Тигр" эвакуировали. "Тигр" получил тяжелое ранение, мы с "Лютым" остались прикрывать. Это только общий подвиг», - говорит Константин.

В связке со снайперами наступление наших штурмовых групп поддерживает беспилотная авиация. По опорникам ВСУ работают дроны-камикадзе.

«Противник переходит в оборону. Начинает просто бросать позиции и уходить. Выкуриваем всеми возможными средствами - от фугасных до кумулятивных», - рассказывает командир взвода БПЛА 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ с позывным «Мираж».

Очередной ночной выход. Небо «грязное», как говорят охотники за дронами.

Уссурийские десантники пробираются в район, где вот уже который день промышляет украинская «Баба Яга». Так называют тяжелый дрон, который может нести на себе сразу несколько боеприпасов.

«Бабу Ягу» сбили прицельным огнем еще на подлете к нашим позициям.