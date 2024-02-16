Тульские десантники сняли с неба удар FPV-дроном по пехоте ВСУ под Соледаром

Разведывательные подразделения Тульских десантников выявили и уничтожили пехоту ВСУ на Артемовском направлении. Минобороны показало яркие кадры удара FPV-дроном по противнику.

Получив данные о ротации подразделений ВСУ севернее Соледара, разведывательная группа начала выполнение боевой задачи по выявлению и уничтожению живой силы противника. Военнослужащие провели разведку с воздуха с помощью БПЛА, затем разведчики разделились для нанесения ударов FPV-дронами по группам противника.

Оператор FPV-дрона и его помощник выдвинулись в заданный район, подготовили и запустили беспилотник. Оператор заметил скопление украинских пехотинцев и направил к ним дрон-камикадзе.

Из видео понятно, что противник заметил приближающуюся опасность и открыл огонь, боевики начали разбегаться, но помощник скорректировал работу оператора, и дрон попал в цель, уничтожив часть живой силы противника. Выживших военнослужащих ВСУ, пытавшихся убежать, настигли другие FPV-дроны, и они также были уничтожены.

Ранее военнослужащие группировки «Запад» при помощи FPV-дронов вскрыли и уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ. Оператор беспилотника с позывным «Крот» отметил, что работа с FPV-дроном довольно-таки безопасна.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.