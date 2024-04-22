Глава Зауралья призвал не расслабляться на фоне спада воды в регионе

В Кургане вода пошла на спад, но расслабляться рано. Так описал ситуацию в Кургане губернатор региона Вадим Шумков. Не прекращается работа по укреплению дамбы на левом берегу города. Сооружение по-прежнему сдерживает огромный объем воды, испытывая колоссальное давление.

Дамбу круглосуточно патрулируют, периодически в разных местах возникают протечки, которые укрепляют мешками с песком. Работает строительная техника. Уровень воды снижается, но очень медленно - со скоростью сантиметр в час. Если такая скорость снижения сохранится, то на наиболее пострадавших территориях - таких как правобережная часть города, где дома в воде по самые крыши - вернуться на свои участки люди смогут еще не скоро.

Зону паводка патрулируют сотрудники МЧС. Спасатели пришли на помощь курганцу, который самостоятельно отправился забирать кошку, но пропорол свою резиновую лодку. По факту проживания в зоне паводка курганцам выплачивают по 10 тысяч рублей. От 30 до 50 тысяч - за утрату движимого имущества.

Насколько пострадал от воды тот или иной жилой дом, определит специальная комиссия, и этот ущерб тоже будет компенсирован. Паводок еще и усугубляет санитарную ситуацию. Жителей и тех, кто работает в зоне паводка, вакцинируют от гепатита А. По последним данным, очистные сооружения работают в штатном режиме а водопроводная вода соответствует нормам.