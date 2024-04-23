Пропускная способность БАМа и Транссиба увеличится до 270 млн тонн

Владимир Путин наградил государственными наградами участников строительства Байкало-Амурской магистрали. Концерт в Кремле стал первым в череде мероприятий, посвященных полувековому юбилею. В их числе и выставка «Между прошлым и будущим. К 50-летию БАМа», открытая в музее современной истории.

Официальный старт возобновленному строительству Байкало-Амурской магистрали, идея которой впервые появилась в России еще до революции, полвека назад заложил проходивший в Москве XVII съезд Всесоюзного союза коммунистической молодежи и выступление на нем автора Малой земли Леонида Брежнева. За месяц до этого по случаю 20-летия освоения целины он назвал БАМ важнейшей стройкой девятой пятилетки. А 23-го апреля туда за туманом и запахом тайги прямо из Кремлевского дворца съезда отправился первый стройотряд, в который вошли 611 человек из всех 15-ти советских республик.

Письма, которые в надежде получить комсомольскую путевку на строительство БАМа, присылали в ВЛКСМ десятками тысяч. Ведь кроме романтики государство обеспечивало студентов всем необходимым, включая дефицитные товары импортного производства. Однако и условия жизни там, в глухой тайге, где ни дорог, ни электричества, комфортными конечно было не назвать. Первое время тепло, когда на улице минус 60 поддерживали буржуйками - в палатках на 20-40 человек. А затем предоставляли ЦУБы - официально цилиндрические унифицированные блоки, которыми называли обычные железнодорожные цистерны.

«Важно обеспечить было жильем, потому что сначала обеспечивали палатками - это были большие военные палатки на 20 человек. Затем начали привозить так называемые бочки диогена. Это цистерны, переоборудованные под жилье», - рассказал куратор выставки «Между прошлым и будущим. К 50-летию БАМа», сотрудник Государственного архива РФ Сергей Балан.

Сегодня увеличение пропускной способности БАМа, в первую очередь, связывают с ростом торговли с Китаем. А в 70-х, когда отношения с ним, мягко говоря, оставляли желать лучшего, в СССР решили, как говорят, по военно-политическим соображениям, открыть второй железнодорожный коридор к Тихому океану севернее Транссиба. Кроме этого, он сулил освоение до сих пор нетронутых природных богатств Дальнего Востока и Сибири. Чьи запасы, по самым скромным оценкам, в пересчете по современному курсу составляли 600 миллиардов долларов.

Вряд ли стоит удивляться, что еще до отправки туда первого студотряда приказ отправиться на БАМ получили железнодорожные войска. Они отвечали за самый сложный участок протяженностью 1400 км - от Тынды в Амурской области до Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Было сформировано два железнодорожных корпуса общей численностью более сорока тысяч человек, которые двигались навстречу друг другу.

«Один Дусеалинский тоннель чего стоит. Тоннель, протяженностью почти 2,5 км был весь был заморожен льдом. Вот наши инженеры и военные изобретали самые различные приемы. И топили двигателями от самолетов. Но в конце все пришли к солдату, который взял в руки лом и кайло. И спустя полтора года после начала по этом тоннелю прошел первый поезд», - рассказал заместитель командира батальона 5-ой отдельной железнодорожной бригады в Абакане, генерал-майор запаса Александр Бычков.

В то же время, как говорили тогда, этой стройке века вся страна была обязана и всплеску творчества. Ведь БАМ - это еще и целый пласт культуры. Одних только гитар в его столице Тынде было продано 8 тысяч. Там проходил фестиваль бардовской песни. На БАМ приезжал популярный американский певец Дин Рид.

Сегодня Владимир Путин поставил задачу двукратно увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба в ближайшие 8 лет - до 270-ти миллионов тонн. Как и полвека назад, на самых ответственных участках задействованы железнодорожные войска. Три года назад они приступили к укладке второй ветки БАМа. Предстоит строительство второго Северомуйского тоннеля и еще одного железнодорожного моста через Амур. А это значит, что из дороги в никуда, как долгое время называли одну из ударных комсомольских строек, БАМ опять стал дорогой в будущее.

Ранее глава государства заявил об исторической необходимости БАМа для России. Владимир Путин также наградил представителей транспортной отрасли.