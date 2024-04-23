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Путин заявил об исторической необходимости БАМ для России

Президент России также наградил представителей транспортной отрасли.
Мария Зайцева 2024-04-23 19:23:15
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали. Глава страны также процитировал стихотворение Роберта Рождественского про БАМ перед концертом, который посвящен пятидесятилетию начала строительства магистрали.

Путин высказался, что БАМ была исторической необходимостью для России и отметил рост пропускной способности магистрали, которая увеличилась в три раза за последние 12 лет.

По словам президента, Байкало-Амурская магистраль помогла открыть экономике России рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава страны отметил, что особое внимание будет уделено улучшению уровня жизни людей в населенных пунктах, которые завязаны на магистрали. После этого он поздравил отличившихся представителей транспортной отрасли.

22 марта Владимир Путин заявил, что БАМ предоставил России возможность развернуться на восток.

#в стране и мире #юбилей #награждение #Владимир Путин #БАМ #президент россии #Байкало-Амурская магистраль
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