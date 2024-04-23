Путин заявил об исторической необходимости БАМ для России

Президент России Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали. Глава страны также процитировал стихотворение Роберта Рождественского про БАМ перед концертом, который посвящен пятидесятилетию начала строительства магистрали.

Путин высказался, что БАМ была исторической необходимостью для России и отметил рост пропускной способности магистрали, которая увеличилась в три раза за последние 12 лет.

По словам президента, Байкало-Амурская магистраль помогла открыть экономике России рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава страны отметил, что особое внимание будет уделено улучшению уровня жизни людей в населенных пунктах, которые завязаны на магистрали. После этого он поздравил отличившихся представителей транспортной отрасли.

22 марта Владимир Путин заявил, что БАМ предоставил России возможность развернуться на восток.