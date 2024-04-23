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При обстреле ВСУ в Запорожской области погибли четыре человека

Украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями.
Мария Зайцева 2024-04-23 21:41:27
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Украинский беспилотный летательный аппарат совершил атаку на территории населенного пункта Мирное в Запорожской области, погибло четыре человека. Об этом во вторник сообщило РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители, в результате четверо мирных жителей погибли.

Во вторник вечером стало известно о трех пострадавших от падения дрона-камикадзе.Он упал у проходной промышленного предприятия в Шебекино, в Белгородской области.

#в стране и мире #бпла #ВСУ #погибшие #запорожская область #атака беспилотника
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