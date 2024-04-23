США на могут игнорировать нарушения Украиной базовых прав и свобод, но пытаются оправдывать Киев, ссылая негатив на СВО. Об этом сообщается в комментарии посольства России в Вашингтоне в связи с публикацией Государственным департаментом США ежегодного доклада о ситуации с правами человека в мире.

В комментарии говорится, что к вопиющим случаям нарушения Киевом прав и свобод относятся и произвольные задержания, угрозы физического насилия в адрес журналистов, а также коррупция в судопроизводстве и правительстве.

В российском дипломатическом представительстве добавили, что США стоит заняться улучшением своего «послужного списка», включая «гуманизацию пенитенциарной системы». По словам дипмиссии, на ряду с этим стоит и слежка за гражданами по всему миру, нарушения прав мигрантов, включая детей, всплеск антисемитизма и исламофобии.

В посольстве добавили, что властям Вашингтона необходимо задуматься о включении в доклад дополнительного раздела, который будет посвящен ситуации с правами человека в самих Штатах.

Ранее стало известно о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи размером в 1 миллиард долларов.