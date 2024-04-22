Путин заявил, что разворот России на восток стал возможен из-за БАМа

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) дала России возможность развернуться в сторону востока. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМа.

Президент высказался, что БАМ определяет логистику на 21 век и отметил огромные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок с Тихому океану.

Путин дополнил, что Байкало-Амурскую магистраль можно назвать символом мечты и романтических устремлений целого поколения. Он заявил, что БАМ — олицетворение труда и мужества 2 двух миллионов людей, осуществивших этот проект.

О развитии БАМ Путин говорил и в послании Федеральному собранию в 2024 году, где наряду с ней назвал транспортный коридор Север-Юг, Северный морской путь и гавани на Черном море.