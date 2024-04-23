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Оскорбившего челябинок мигранта выдворят из России

Мужчину из Таджикистана суд Челябинска признал виновным в нарушении правил въезда в Россию.
Игнат Далакян 2024-04-23 18:54:18
© Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

По инициативе полицейских оскорбивший девушек в Челябинске мигрант из Таджикистана будет выдворен из России. Об этом сообщили в региональном МВД.

Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска 24-летний гражданин иностранного государства признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)», говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Челябинске мигрант набросился на двух девушек с оскорблениями и пытался переехать их на машине. Полицейские задержали агрессора и доставили его в отделение.

Одной из девушек оказалась Ирина Алексеева, профессиональный боец смешанных единоборств UFC. После задержания мужчина извинился перед жителями Челябинска за свое недостойное поведение.

#МВД РФ #челябинск #Мигрант
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