Оскорбившего челябинок мигранта выдворят из России

По инициативе полицейских оскорбивший девушек в Челябинске мигрант из Таджикистана будет выдворен из России. Об этом сообщили в региональном МВД.

Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска 24-летний гражданин иностранного государства признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)», говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Челябинске мигрант набросился на двух девушек с оскорблениями и пытался переехать их на машине. Полицейские задержали агрессора и доставили его в отделение.

Одной из девушек оказалась Ирина Алексеева, профессиональный боец смешанных единоборств UFC. После задержания мужчина извинился перед жителями Челябинска за свое недостойное поведение.