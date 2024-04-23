В Челябинске мигрант извинился за нападение на спортсменку UFC

В Челябинске 24-летний мигрант напал на двух девушек, катающихся на велосипедах. Уроженец Таджикистана оскорблял их и даже пытался переехать на машине. Агрессор был задержан полицией и доставлен в отделение.

«С молодым человеком оперативниками уголовного розыска проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных деяний. Молодой человек принес извинения девушкам за оскорбления, высказанные в их адрес. Кроме того, он извинился перед жителями Челябинска за свое недостойное поведение», - сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что одна из девушек - это Ирина Алексеева, профессиональный боец смешанных единоборств UFC. Также установлено, что задержанный находится на территории РФ легально и приехал сюда в поисках работы.