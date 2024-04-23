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Главком ВС Норвегии оценил быстрое совершенствование Российской армии

Он высказался, что сейчас Россия может производить оружие быстрее, чем в прошлом году.
Мария Зайцева 2024-04-23 18:50:00
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами и генерал армии Норвегии Эйрик Кристофферсен высказался, что темпы совершенствования Российской армии превысили его ожидания. Об этом во вторник он заявил в интервью американскому изданию Breaking Defense.

По словам генерала, сейчас Россия имеет возможность более быстрого производства оружия по сравнению с 2023 годом.

Главком добавил, что эффект, который он ожидал от санкций, не наступил благодаря модернизации российских сил.

В марте Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России.

#в стране и мире #ВС РФ #санкции #Российская армия #норвегия #Эйрик Кристофферсен
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