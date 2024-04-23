Главком ВС Норвегии оценил быстрое совершенствование Российской армии

Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами и генерал армии Норвегии Эйрик Кристофферсен высказался, что темпы совершенствования Российской армии превысили его ожидания. Об этом во вторник он заявил в интервью американскому изданию Breaking Defense.

По словам генерала, сейчас Россия имеет возможность более быстрого производства оружия по сравнению с 2023 годом.

Главком добавил, что эффект, который он ожидал от санкций, не наступил благодаря модернизации российских сил.

В марте Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России.