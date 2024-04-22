Песков заявил об ответе РФ в случае размещения ЯО США в Польше

Россия примет ответные меры в случае размещения на территории Польши американского ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае они будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что ведет переговоры с США по вопросу размещения американского ядерного оружия на территории своей страны. По словам польского лидера, это позволит обеспечить безопасность восточных рубежей Североатлантического альянса.