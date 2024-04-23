Эксперт Маслов: США будут пытаться посеять недоверие между РФ и КНР

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Китайскую Народную Республику попытается создать раскол между Пекином и Москвой. Такое мнение высказал в эфире Радио Sputnik директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.

«Цель-минимум - показать, что у США есть рычаги давления на Китай», - сказал эксперт.

По его словам, Соединенные Штаты сейчас начали действительно беспрецедентную атаку на Россию в попытке отрезать нашу страну от поставок, от платежей. В свою очередь госсекретарь США Блинкен хочет добиться раскола между Россией и Китаем и посеять недоверие.

Специалист считает, что Блинкену это не удастся, поскольку китайские политики понимают: сегодня идет атака на Россию, а завтра такая же, если не сильнее, пойдет на КНР.

«Я не стал бы упрощать ситуацию и питать какие-то, скажем так, романтические надежды, но надо понимать, что Китай все-таки выдерживает это давление», - добавил Алексей Маслов.

Ранее глава Министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР поддержит стабильное развитие России. Китай намерен решительно поддерживать развитие и возрождение РФ под руководством Владимира Путина.