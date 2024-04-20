Пользователям рассказали, что делать, если взломали аккаунт в Telegram

Если ваш аккаунт в Telegram взломали, его достаточно просто восстановить по привязанному к нему номеру телефона. И сложнее, если вы регистрировались через одноразовую или чужую сим-карту, рассказал «Звезде» заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

Рассказываем, как определить, что ваш аккаунт в Telegram взломали, как восстановить доступ к взломанному аккаунту и как обезопасить себя от потери Telegram-аккаунта.

Как определить, что ваш аккаунт в Telegram взломали:

Вас выбрасывает из приложения.

Вашим контактам приходят от вас сообщения, которых вы не отправляли.

Вам присылают код для входа в аккаунт, хотя вы его не запрашивали.

В вашем аккаунте бывает кто-то еще кроме вас. Проверить, где и на каких устройствах используется ваш аккаунт, можно так:

На Android: Настройки —> Устройства.

На компьютере и iPhone: Настройки —> Конфиденциальность —>Активные сеансы.

Что делать, если аккаунт в Telegram взломали:

1. Если старое приложение сохранилось, удалите его и установите новое, последней версии, с официального сайта.

2. Если аккаунт зарегистрирован на ваш номер телефона, войдите в него через этот номер. Вам придет одноразовый код, его нужно ввести. Если у вас включена двухфакторная верификация, нужно ввести тот пароль, который знаете только вы.

3. Завершите все активные сеансы, кроме вашего.

«В этом случае все другие устройства, которые были подключены к данному аккаунту, вы их блокируете. Вы все это видите через настройки - какие сейчас устройства подключены к вашему аккаунту. И вы нажимаете - выйти оттуда», - рассказал эксперт.

4. Если у вас нет доступа к номеру телефона, на который зарегистрирован аккаунт, обратитесь в техподдержку.

«Если вы банально не помните номер, на который зарегистрировали ваш аккаунт или вы удалили из аккаунта привязку к номеру - это плохо, потому что таким образом техподдержке будет сложнее вас верифицировать как пользователя данного аккаунта. Есть даже риск того, что вы не сможете через техподдержку получить доступ к нему», - рассказал Генрих Девяткин.

Для верификации техподдержка может потребовать ваше фото и паспорт. Проще, если у вас был привязанный к аккаунту Telegram-канал и пользователи, которые могут подтвердить, что вы - это вы.

5. Если вас взломал активный мошенник, он может выбрасывать вас из аккаунта. И тогда придется удалить этот аккаунт и зарегистрировать на ваш телефонный номер новый.

Как удалить свой Telegram-аккаунт на iPhone: Настройки —> Конфиденциальность —> Удалить аккаунт автоматически —> Удалить аккаунт сейчас —> Удалить мой аккаунт.

Как удалить свой Telegram-аккаунт на Android: Настройки —> Вопросы о Telegram —> Delete your Telegram account —> Deactivation page. Скопируйте ссылку и вставьте ее в строку браузера. Введите ваш номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт, а потом следуйте инструкциям.

Как обезопасить себя от взлома аккаунта в Telegram:

1. Установите двухфакторную аутентификацию: Настройки —> Конфиденциальность —> Облачный пароль —> Установить пароль / Задать пароль. Потому нужно ввести адрес электронной почты.

2. Не открывайте неизвестные файлы.

3. Не проходите по незнакомым ссылкам. Если ссылку прислал знакомый - переспросите его, убедитесь в том, что его не взломали.

4. При подключении к Wi-Fi в общественных местах будьте внимательны и не вводите код для доступа в ваш аккаунт, если вдруг его прислали.

5. Если вы скрыли телефонный номер аккаунта от пользователей Telegram и потом его забыли, вам будет сложнее восстановить его, если вообще возможно.