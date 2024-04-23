Путин пожелал успехов Подносовой на посту председателя Верховного суда

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в Кремле.

«Прежде всего поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России», - сказал глава государства в начале встречи.

Президент России также пожелал Ирине Подносовой успехов на посту председателя Верховного суда Российской Федерации.

Совет Федерации Федерального собрания РФ проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность председателя суда 17 апреля.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей единогласно рекомендовала ее кандидатуру на должность председателя Верховного суда. Ирина Подносова была единственным претендентом, подавшим свои документы на эту должность. Ее кандидатуру на пост главы Верховного суда в Совет Федерации внес Владимир Путин.