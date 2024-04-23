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Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе

Лидер Турции сказал, что наступило время создания новой дорожной карты на реалистичной основе.
Мария Зайцева 2024-04-23 16:07:40
© Фото: Turkish Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что на Южном Кавказе установится новый порядок. Об этом журналистам во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после полета в Ирак.

По словам Эрдогана, в Закавказье устанавливается новый порядок и беспочвенные воспоминания при нем неуместны. Он сказал, что нужно действовать согласно реалиям времени.

Политик напомнил, что Турция изначально была готова открыть архивы и сделала это, а сейчас пришло время создать новую дорожную карту на основе реальности. Он выразил надежду, что в отношениях Турции и Армении начнется новая эра.

В начале марта министры иностранных дел Турции и Армении провели переговоры на дипломатическом форуме в Анталье и заявили о готовности нормализовать отношения между странами.

#в стране и мире #Армения #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #межнациональные отношения #южный кавказ
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