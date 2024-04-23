Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что на Южном Кавказе установится новый порядок. Об этом журналистам во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после полета в Ирак.

По словам Эрдогана, в Закавказье устанавливается новый порядок и беспочвенные воспоминания при нем неуместны. Он сказал, что нужно действовать согласно реалиям времени.

Политик напомнил, что Турция изначально была готова открыть архивы и сделала это, а сейчас пришло время создать новую дорожную карту на основе реальности. Он выразил надежду, что в отношениях Турции и Армении начнется новая эра.

В начале марта министры иностранных дел Турции и Армении провели переговоры на дипломатическом форуме в Анталье и заявили о готовности нормализовать отношения между странами.