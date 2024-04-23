В Греции отказались отправлять системы ПВО на Украину

Греция ясно дала понять, что не собирается отправлять системы ПВО на Украину. Это бы подвергло угрозе возможности противовоздушной обороны страны. Об этом во вторник заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис во время эфира национальной радиостанции REAL FM.

В понедельник британская газета Financial Times обвинила союзников Греции по ЕС и НАТО в оказании сильного давления на страну в поставке Украине систем ПВО Patriot и С-300. Из материалов газеты следует, что давление оказывалось также на недавнем саммите Евросоюза.

Во время брифинга в понедельник Маринакис оспорил эту информацию, но оппозиция назвала это заявление «половинчатым», обвинив представителя в «тайной дипломатии». В ответ на обвинения оппозиционных партий Павлос Маринакис заявил об отказе Греции отправлять системы ПВО Украине.

В конце 2023 года Украина и Греция вели переговоры о предоставлении гарантий безопасности.