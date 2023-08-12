Ekathimerini: Афины и Киев ведут переговоры о гарантиях безопасности

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Греция при посредничестве США ведет двусторонние переговоры с Украиной о представлении гарантий безопасности. Об этом сообщили в газете Ekathimerini.

«Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью договориться о двустороннем соглашении, которое примет форму обязательства со стороны Греции по предоставлению гарантий безопасности в нескольких сферах», - говорится в издании.

Речь идет о предоставлении гарантий не только в сфере обороны. В издании добавили, что в переговорах также принимают участие представители США. Киеву также было обещано продолжение материальной долгосрочной поддержки со стороны Евросоюза.

В настоящее время ведутся переговоры между Украиной и странами Запада о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Киев ведет типовые двусторонние переговоры со странами Группы Семи и другими представителями Запада.