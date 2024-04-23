Раиси пригрозил, что от Израиля «вряд ли что-то останется» в случае атаки

Если израильская армия предпримет атаку на территорию Ирана, то со стороны Тегерана последует такой ответ, после которого от израильского государства «вряд ли что-то останется». Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля», - цитирует РИА Новости агентство IRNA, которое приводит слова Раиси.

Ранее американское издание The Washington Post писало, что США считают, что Израиль продемонстрировал взвешенный ответ Ирану. Газета отметила, что Белый дом изо всех сил США считают, что Израиль продемонстрировал взвешенный ответ Ирану.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет. Тегеран назвал это ударом возмездия за атаку по своему консульству в столице САР Дамаске. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, отметив, что необходимо избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации.