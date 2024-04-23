МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Иммануила Канта

По словам немецкого канцлера Олафа Шольца, российские власти всеми способами пытаются «присвоить Канта и его работы».
Игнат Далакян 2024-04-23 15:55:16
© Фото: Gabriele Thielmann, imagebroker, Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта.

«У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», - цитирует Die Welt канцлера, который выступал в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь 300-летия философа.

По словам Шольца, российские власти всеми способами пытаются «присвоить Канта и его работы». Тогда как, по мнению немецкого канцлера, представление Канта о мире идут вразрез с российской позицией по Украине.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина по вопросам Украины. Немецкий лидер хотел побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшее время.

#в стране и мире #Владимир Путин #Олаф Шольц #Иммануил Кант
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240423.1201