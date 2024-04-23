Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Иммануила Канта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта.

«У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», - цитирует Die Welt канцлера, который выступал в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь 300-летия философа.

По словам Шольца, российские власти всеми способами пытаются «присвоить Канта и его работы». Тогда как, по мнению немецкого канцлера, представление Канта о мире идут вразрез с российской позицией по Украине.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина по вопросам Украины. Немецкий лидер хотел побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшее время.