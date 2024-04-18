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Tagesschau: Шольц не убедил Си Цзиньпина по вопросам Украины

Немецкий лидер хотел побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшее время.
Ирина Егорова 2024-04-18 10:05:37
© Фото: Kay Nietfelddpa, Global Look Press

Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином о мирном урегулировании украинского конфликта не увенчались успехом, передает портал Tagesschau.

Немецкий лидер не смог добиться своей цели и убедить Пекин поучаствовать в конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы, отмечает журналист издания Йорг Эндрисс.

Провальной темой в их диалоге был и конфликт на Ближнем Востоке. Шольц не смог заручиться поддержкой Си Цзиньпина.

«Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам», - резюмировал корреспондент издания.

При этом канцлер Германии сообщил о результате своей поездки в Пекин, объявив, что заложил «камень в основание фундамента» своими переговорами с китайским лидером, сообщает «360». С визитом в Китае немецкий глава находится с 12 апреля.

Ранее стали известны детали переговоров собеседников по теме Украины. Китайский лидер выдвинул четыре принципа, которые помогут не допустить выхода украинского кризиса из-под контроля и будут способствовать достижению мира и стабильности в регионе. Также он призвал «не подливать масла в огонь».

#Украина #Си Цзиньпин #переговоры #Олаф Шольц #канцлер фрг
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