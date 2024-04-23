Мишустин заявил об уверенной адаптации экономики России к вызовам

Российская экономика, несмотря на усиленное внешнее давление, уверенно адаптируется к нему и трансформируется исходя из национальных целей. Об этом во вторник заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Мишустин напомнил, что рост валового внутреннего продукта в феврале увеличился до 7,7%, возросло производство в добывающих и обрабатывающих сферах, а также укрепилась потребительская активность.
В ходе заседания кабинета министров участники обсудили прогноз на социально-экономическое развитие на период с 2025 по 2027 год.
В марте Михаил Мишустин выступил с заявлением, что рост ВВП России по итогам 2023 года вдвое превысил показатели развитых стран.
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