Мишустин заявил об уверенной адаптации экономики России к вызовам

Российская экономика, несмотря на усиленное внешнее давление, уверенно адаптируется к нему и трансформируется исходя из национальных целей. Об этом во вторник заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Мишустин напомнил, что рост валового внутреннего продукта в феврале увеличился до 7,7%, возросло производство в добывающих и обрабатывающих сферах, а также укрепилась потребительская активность.

В ходе заседания кабинета министров участники обсудили прогноз на социально-экономическое развитие на период с 2025 по 2027 год.

В марте Михаил Мишустин выступил с заявлением, что рост ВВП России по итогам 2023 года вдвое превысил показатели развитых стран.