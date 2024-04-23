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Мишустин заявил об уверенной адаптации экономики России к вызовам

Премьер-министр России напомнил о росте ВВП до 7,7% и расширении производства в добывающих и обрабатывающих сферах.
Мария Зайцева 2024-04-23 15:45:43
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российская экономика, несмотря на усиленное внешнее давление, уверенно адаптируется к нему и трансформируется исходя из национальных целей. Об этом во вторник заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Мишустин напомнил, что рост валового внутреннего продукта в феврале увеличился до 7,7%, возросло производство в добывающих и обрабатывающих сферах, а также укрепилась потребительская активность.

В ходе заседания кабинета министров участники обсудили прогноз на социально-экономическое развитие на период с 2025 по 2027 год.

В марте Михаил Мишустин выступил с заявлением, что рост ВВП России по итогам 2023 года вдвое превысил показатели развитых стран.

#Экономика #в стране и мире #ввп #Михаил Мишутин #кабинет министров
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