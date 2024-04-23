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В Германии призвали сместить фокус с поставок оружия в Киев на дипломатию

Михаэль Мюллер заявил, фокус на поставках оружия создает впечатление, что это решающий вопрос в этом конфликте.
Мария Зайцева 2024-04-23 14:35:10
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Германии нужна более разнообразная внешняя политика, у которой не было бы фокуса только на поставки оружия Украине, нужно уделить внимание и мирному решению вопроса. Об этом заявил бывший бургомистр Берлина и член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Мюллер в подкасте немецкого издания Die Zeit.

Политик СДПГ высказал мнение, что фокусирование только на поставках оружия создает впечатление, что это главный вопрос в украинском конфликте.

Мюллер заявил, что Германии нужны дипломатические решения, конференции по разоружению и миру, а также попытки найти партнеров для прекращения огня. Он раскритиковал уделение большого внимания оружию в политике Германии.

Ранее стало известно, что Германия сорвала начало поставок бронемашин MRAP Украине, первые машины должны были отправиться в Киев в январе 2024 года.

#в стране и мире #Украина #Германия #дипломатия #поставки оружия
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