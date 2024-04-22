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Bild: Германия сорвала начало поставок бронемашин MRAP Украине

По документу Минобороны ФРГ, поставки должны были начаться в январе 2024-го по 20 единиц. На данный момент ни одна машина не была отправлена.
Мария Зайцева 2024-04-22 15:57:39
© Фото: Pavlo_bagmut, ZUMAPRESS, Globallookpress

Германия не начала поставки Украине бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной защитой от мин из-за сложностей с запасными частями, которые производятся в США, и ограничений экспорта из Америки в ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Bild с ссылкой на документы министерства обороны страны.

По данным издания, Киев и компания «Flensburger Fahrzeugbau GmbH» договорились на передачу 400 бронемашин. Объем заказа составляет 315 миллионов евро.

Из документа Министерства обороны Германии следует, что поставки техники должны были начаться в январе 2024 и продлиться по октябрь этого же года. Планировалось отправлять по 20 единиц, но поставки на данный момент еще не начались.

Представитель министерства на запрос издания дал комментарий, что поставка машин на 2024 год запланирована в несколько этапов.

По информации газеты, вместо 200 предполагаемых бронемашин в этому году доставят только 100.

Восемнадцатого апреля вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Халик прибыл в Киев с неожиданным визитом для переговоров с Зеленским.

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