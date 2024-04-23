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Опрос: в мире увеличилось число недовольных политикой США

Согласно опросу, в 2023 году 36% респондентов негативно высказались насчет деятельности Вашингтона.
Глеб Владовский 2024-04-23 12:06:38
© Фото: Sobhan Farajvan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Число людей в мире, недовольных политикой США, увеличилось. На это указывают результаты опроса, опубликованные в исследовании общественного мнения, проведенном социологической службой Gallup.

Согласно результатам опросов, среди опрошенных в разных странах мира 36% высказали свое недовольство касательно политики США, что на три пункта больше прошлогоднего показателя. При этом положительно о деятельности Соединенных Штатов высказался 41% респондентов - такой же показатель был и в 2022 году.

Напомним, что Gallup с 2007 года проводит ежегодные опросы среди респондентов возрастом не младше 15 лет, проживающих свыше чем в 130 странах.

Ранее сообщалось, что в Европе выразили недовольство касательно решения Вашингтона о передаче замороженных российских активов в пользу Украины.

#в стране и мире #сша #опрос #недовольство
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