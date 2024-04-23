Опрос: в мире увеличилось число недовольных политикой США

Число людей в мире, недовольных политикой США, увеличилось. На это указывают результаты опроса, опубликованные в исследовании общественного мнения, проведенном социологической службой Gallup.

Согласно результатам опросов, среди опрошенных в разных странах мира 36% высказали свое недовольство касательно политики США, что на три пункта больше прошлогоднего показателя. При этом положительно о деятельности Соединенных Штатов высказался 41% респондентов - такой же показатель был и в 2022 году.

Напомним, что Gallup с 2007 года проводит ежегодные опросы среди респондентов возрастом не младше 15 лет, проживающих свыше чем в 130 странах.

Ранее сообщалось, что в Европе выразили недовольство касательно решения Вашингтона о передаче замороженных российских активов в пользу Украины.