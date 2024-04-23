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Эксперт Синюгин рассказал о кардинальном обновлении систем Ту-160М2

Военный эксперт заявил, что к 2030 году планируется создать около 50 новейших самолетов.
Алексей Курильченко 2024-04-23 12:58:31
© Фото: Минобороны РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Новейший стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М2 является абсолютно новой машиной, несмотря на внешнее сходство с советским Ту-160. При создании М2 применены новейшие технологии, поэтому с предшественником их роднит только внешность. Об этом в программе «Сегодня утром» рассказал военный эксперт Александр Синюгин.

«Некоторые внешние отличия у них есть - из-за особенностей оборудования на Ту-160М2 изменен носовой обтекатель, увеличен под РЭБ. Сзади увеличен обтекатель, в котором тоже стоит определенное радиоэлектронное оборудование. В целом у Ту-160М2 оставлен только контур Ту-160 - по своей сути, это абсолютно новый самолет, потому что в те времена многое из документации было просто утеряно. И в новом Ту-160М2 были применены самые современные технологии - это и оцифровка технической документации и налаживание новых кооперативных связей», - рассказал эксперт.

После развала СССР были разрешены производственные цепочки, из-за чего производство Ту-160 приостанавливалось. Сейчас в РФ были налажены новые производственные связи. Синюгин добавил, что в 2030 году планируется поставить около 50 Ту-160М2.

Напомним, что первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М2 состоялся в декабре 2021 года со взлетной полосы Казанского авиационного завода. Самолет оборудован новым комплексом связи, разработанным на основе платформы для истребителя пятого поколения Су-57. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что М2 будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны и уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.

Полное интервью с военным экспертом Александром Синюгиным смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на нашем сайте и приложении SMART.TV.

#бомбардировщик #Ту-160М2 #Сегодня утром #наш эксклюзив #Александр Синюгин
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