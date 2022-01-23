На суше, на море и в воздухе: какую технику получили армия и флот России в Единый день военной приемки

В 2021 году армия России получила более 5000 новых и модернизированных образцов вооружений, военной и специальной техники. Среди них - 900 боевых бронированных машин, 3 современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег» с баллистическими ракетами «Булава», 4 надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения. Оснащенность армии и флота современным вооружением повысилась за год до 71%, стратегических ядерных сил - до 89%.

Единый день военной приемки в начале 2022 года начался со вступительного слова министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу, в котором он подвел итоги перевооружения армии и строительства армейской инфраструктуры, сделав акцент на системном подходе и постановке на боевое дежурство гиперзвуковых комплексов. Принимает технику на вооружение министр, докладывают о выполнении госзаказа - руководители предприятий и командиры частей и соединений, в которые техника пришла. Представляют оборонную продукцию профильные заместители министра обороны.

К вопросам модернизации в ВС РФ также подходят системно: яркий пример - дальний сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160. В декабре 2021 года со взлетной полосы Казанского авиационного завода в воздух поднялся принципиально новый по оснащению и вооружению Ту-160М2. В Новосибирске, в свою очередь, начали работу над модернизацией истребителя-бомбардировщика Су-34, который получит литеру «М». Зарекомендовавший себя истребитель-бомбардировщик получит еще и функции штурмовика.

Еще одно направление развития - беспилотные системы, не только воздушные, но и сухопутные. 20 управляемых роботов различных модификаций семейства «Уран» встали на вооружение, на подходе - новый вариант полностью автономных систем. Все машины прошли испытания на государственных полигонах Минобороны России, их обстреливали и отстреливали. За всем, что происходит впереди машины, следит оператор, который также дает команды на захват объектов (мин или снарядов). После этого «Ураны» начинают работать уже как «уничтожители».

Среди представленных докладов особо выделяется постановка на вооружение новых подводных лодок стратегического назначения. Этот вид кораблей сделал колоссальный качественный рывок и в техническом оснащении (малошумность, дальность хода, возможности маневрирования), и в качестве связи. Например, доклад командира подводной лодки «Магадан» о ее готовности к переходу на основную базу шел прямо с капитанского мостика.

Но самое главное заключается в том, что все наработки военной сферы приходят сегодня и в гражданскую область. Новые авиационные двигатели служат для развития гражданского воздушного флота, новые материалы - для строительства и прокладки дорог, новая техника может использоваться как в военных, так и в гражданских целях.

Единый день военной приемки лишний раз доказал, что преодолеть провал в техническом и интеллектуальном развитии страны вполне возможно. Армия всегда была, что называется, локомотивом научно-технической мысли.