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На острове Пхукет в Тайланде открыли генконсульство

Елизавета Кондрикова
15:34 15.07.2023
Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в церемонии по случаю открытия генконсульства на острове Пхукет, Тайланд.
© Видео: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram
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На острове Пхукет в субботу открылось генеральное консульство России, на торжественной церемонии присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он прибыл в Тайланд накануне 14 июля из Индонезии, где участвовал в саммите АСЕАН, который проходил в Джакарте с 11 по 14 июля.

«Таиланд - одно из излюбленных мест отдыха россиян. И даже находясь здесь непродолжительное время, прекрасно понимаешь, почему так происходит. Пхукет - прекрасное место, здесь великолепная природа, климат, включая дождливые сезоны, и очень радушные люди», - сказал Лавров, выступая на церемонии, в ходе которой был поднят российский флаг.

Также министр отметил тенденцию к росту туристического потока из России после возобновления авиасообщения между странами осенью 2022 года. В настоящее время консульское представительство также открыто при посольстве РФ в Бангкоке, столице Тайланда, однако открытое 15 июля представительство в Пхукете – первое генеральное консульство в стране.

До церемонии Сергей Лавров провел переговоры с заместителем премьер-министра страны и главой МИД Доном Праматвинаем. Среди планов Лавров выделил установление побратимских связей между Пхукетом и Камчатским краем.

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