ФСБ показала кадры задержания участника подрыва машины Прозорова

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания в Луганске гражданина Украины, который подозревается в участии в подрыве машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова в Москве. На видео также показаны кадры допроса.

По данным следствия, задержанный в 2021 году установил контакты с агентом СБУ Ярославой Хрестиной, которая позже уехала в Варшаву. Именно по ее указанию фигурант наблюдал за Прозоровым, а затем перевел деньги за доставку в РФ средств поражения, которые украинские шпионы замаскировали под косметику.

Фигурант также признался, что снимал на видео передвижение колонн российской военной техники для дальнейшей передачи украинской стороне. По его словам, это «привело к плохим последствиям». Задержанный признался в своих деяниях и сотрудничает со следствием.

Напомним, что взрыв автомобиля Прозорова произошел в Москве 12 апреля. Сам экс-агент пострадал в результате взрыва. ФСБ уже обнародовала фото Хрестиной, которая, по данным следствия, передала для дальнейшей доставки пакет со средствами поражения.