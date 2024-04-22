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Опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Карачаевске

На месте нападения остался патрульный автомобиль с дырами от пуль.
Алексей Курильченко 2024-04-22 09:42:37
© Фото: МВД РФ © Видео: МВД РФ

Управление МВД РФ по Карачево-Черкессии опубликовало кадры с места нападения на сотрудников полиции в Карачаевске. На месте нападения проводятся следственные действия.

На кадрах можно увидеть, что на патрульной машине остались дыры от пуль, на двери машины разбито стекло. На месте нападения напавший оставил гильзы.

Напомним. что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. На данный момент проводятся мероприятия по установлению местонахождения напавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

#расследование #МВД РФ #нападение #карачаевск
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