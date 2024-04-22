Опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Карачаевске

Управление МВД РФ по Карачево-Черкессии опубликовало кадры с места нападения на сотрудников полиции в Карачаевске. На месте нападения проводятся следственные действия.

На кадрах можно увидеть, что на патрульной машине остались дыры от пуль, на двери машины разбито стекло. На месте нападения напавший оставил гильзы.

Напомним. что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. На данный момент проводятся мероприятия по установлению местонахождения напавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.