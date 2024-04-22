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Володин назвал три вывода после решения США об изъятии активов РФ

В Госдуме подчеркнули, что у России появились основания для принятия ответных мер.
Глеб Владовский 2024-04-22 09:00:04
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Москва вправе принять меры в ответ на изъятие Вашингтоном российских активов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвёт доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов», - подчеркнул политик.

По его словам, такое решение разрушает принцип неприкосновенности собственности, который является основой для мировой финансовой системы.

Володин также подчеркнул, что из 280 млрд долларов средств России, заблокированных по всему миру, только 5-6 млрд находятся в США. В то время как 210 млрд заморожены в странах Евросоюза.

«Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», - добавил политик.

Напомним, что 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. В свою очередь, по данным газеты The Washington Post, европейские политики выразили обеспокоенность в связи с призывами Вашингтона изымать активы Москвы, поскольку могут последовать ответные меры в их адрес.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #Госдума РФ #замороженные активы России #конфискация активов
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