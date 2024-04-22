Автоэксперт Попов предупредил о штрафах за девайсы на лобовом стекле

В новом перечне требований к исправности машин было введено требование убрать с лобового стекла устройства и крепления, которые могут закрывать водителю обзор. Нарушение этого требования облагается штрафом в 500 рублей. Об этом в беседе со «Звездой» напомнил автоэксперт Дмитрий Попов

«С 1 сентября прошлого года закрепил свои позиции запрет размещать на лобовом стекле элементы, которые ограничивают обзор - за исключением радиоантенн, стеклоочистителей и зеркал. Водителям надо быть очень осторожными при размещении чего бы то ни было на лобовом стекле», - рассказал эксперт.

Попов посоветовал автовладельцам размещать видеорегистраторы за зеркалом заднего вида. В таком положении он не будет закрывать обзор и не вызовет вопрос у инспекторов.

«Этот запрет также больно ударит по любителям разместить антирадары - таксисты грешат этим. Также многие размещают на присосках держатели смартфонов и планшетов, чтобы видеть, например, навигацию. Теперь это все вне закона», - заключил эксперт.

Напомним, что новый перечень требований к исправности машин действует с 1 сентября 2023 года. В ГИБДД отметили, что водителям будут рекомендовать перевесить электронику с лобового стекла.