МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автоэксперт Попов предупредил о штрафах за девайсы на лобовом стекле

После введения нового перечня требований к исправности машин установка на лобовое стекло устройств, закрывающих обзор, будет караться штрафом в 500 рублей.
Алексей Курильченко 2024-04-22 09:20:53
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В новом перечне требований к исправности машин было введено требование убрать с лобового стекла устройства и крепления, которые могут закрывать водителю обзор. Нарушение этого требования облагается штрафом в 500 рублей. Об этом в беседе со «Звездой» напомнил автоэксперт Дмитрий Попов

«С 1 сентября прошлого года закрепил свои позиции запрет размещать на лобовом стекле элементы, которые ограничивают обзор - за исключением радиоантенн, стеклоочистителей и зеркал. Водителям надо быть очень осторожными при размещении чего бы то ни было на лобовом стекле», - рассказал эксперт.

Попов посоветовал автовладельцам размещать видеорегистраторы за зеркалом заднего вида. В таком положении он не будет закрывать обзор и не вызовет вопрос у инспекторов.

«Этот запрет также больно ударит по любителям разместить антирадары - таксисты грешат этим. Также многие размещают на присосках держатели смартфонов и планшетов, чтобы видеть, например, навигацию. Теперь это все вне закона», - заключил эксперт.

Напомним, что новый перечень требований к исправности машин действует с 1 сентября 2023 года. В ГИБДД отметили, что водителям будут рекомендовать перевесить электронику с лобового стекла.

 

#Автомобили #автоэксперт #наш эксклюзив #лобовое стекло #дмитрий попов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002