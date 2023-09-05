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В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за большие планшеты на лобовом стекле

Сергей Лебедев
18:38 05.09.2023
Водителям будут рекомендовать перевесить электронные устройства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Автомобилистов не будут штрафовать за большие планшеты на лобовых стеклах машин. Об этом заявил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, отвечая на вопрос «Звезды». По его словам, задачи по наращиванию административной практики нет. Водителям будут лишь рекомендовать перевесить электронные устройства.

«Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле - это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать: "Убери в другое место его"», - отметил руководитель ведомства.

Он также заверил, что в России можно ездить на «липучей» резине «хоть когда», не опасаясь каких-либо санкций. По словам Михаила Черникова, вопросов к таким шинам нет.

Напомним, с 1 сентября действует новый перечень требований к исправности машин. В МВД заявили, что «для обычного автомобилиста в целом ничего не изменилось».

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