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Вода в реке Обь в Томской области поднялась на 115 сантиметров

По данным главы региона Мазура, в селе Могочино есть первые подтопления.
Глеб Владовский 2024-04-22 06:23:40
© Фото: Serguei Fomine Russian Look Global Look Press

Уровень воды в реке Обь в районе села Могочино поднялся на 115 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

«В Молчаново вода отступает, в Могочино, напротив, уровень Оби поднялся на 115 сантиметров за сутки. Есть первые подтопления», - цитирует заявление главы региона телеканал RT.

Мазур добавил, что в районе села развернут пункт временного размещения.

По данным губернатора, у населенного пункта Подгорное уровень воды за прошедшие сутки поднялся на 79 сантиметров за сутки и достиг «опасной отметки 2,5 метра». Кроме того, существует вероятность подтопления в селе Гришкино.

Ранее сообщалось о снижении уровня воды в реке Тобол в Курганской области до отметки в 995 сантиметров.

#в стране и мире #Томская область #Паводки #река Обь #владимир мазур
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