Уровень воды в реке Тобол у Кургана упал до 995 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области пошел на спад и к вечеру снизился до 995 сантиметров, вода идет к Белозерскому району. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«Проводится окарауливание дамбы и укрепление её участков. Жителям территорий в зонах риска подтопления и затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Администрация области призывает жителей 17 населенных пунктов покинуть дома заранее до прихода воды и официального объявления эвакуации, в особенности это касается детей, пожилых и маломобильных членов семей. Для жителей развернуты пункты временного размещения.

Сообщается, что первым этапом является сбор всех документов и необходимых вещей, при возможности стоит подумать о том, где пристроить домашних животных.

На утро воскресенья 21 апреля уровень воды в Тоболе составлял 1004 сантиметра, вода упала на 9 сантиметров за день.

По данным МЧС России, 2 188 жилых и 3 405 дачных домов области остаются подтопленными.

Ранее сообщалось об отслаивании дамбы на реке Тобол из-за оттайки грунта, сооружение испытывало высокие нагрузки - спасателям приходилось в течение ночи закрывать течь в дамбе мешками с песком. К работам привлекли несколько единиц техники.