Двое штурмовиков захватили укрепления ВСУ с восемью боевиками

Штурмовые группы мотострелкового полка 5-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южно-Донецком направлении. Опубликованные Министерством обороны РФ кадры показывают, как работают наши бойцы.

На видео военнослужащие проводят разведку боем и зачистку позиций противника. В этот раз штурмовая группа под командованием командира с позывным Саваль успешно захватила позиции боевиков, причем в составе группы были лишь два человека против восьми солдат противника. Нескольких боевиков удалось захватить в плен.

Чтобы не попасться на глаза противнику и не стать жертвой его беспилотника, наши военнослужащие выбирают такую траекторию, чтобы незаметно попасть в тыл. Обычно штурмовики работают малыми группами, передвигаются короткими перебежками, стараются заходить с флангов, объяснил Саваль.

«Сразу направо, 100 метров идем вперед и заходим в тыл. Их же тыл. И идем очищаем, начинаем работать. Все время стараемся работать малым количеством. Один контролирует, другой начинает работать», - рассказал он.

Ранее российские беспилотники вскрыли украинские позиции в Запорожской области. МО РФ показало кадры работы наших расчетов БПЛА.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.