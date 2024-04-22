МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Двое штурмовиков захватили укрепления ВСУ с восемью боевиками

Как объяснил командир штурмовой группы Саваль, наши бойцы работают в малых группах. На опубликованных кадрах группа из двух человек смогла справиться с восемью военнослужащими ВСУ.
2024-04-22 04:42:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые группы мотострелкового полка 5-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южно-Донецком направлении. Опубликованные Министерством обороны РФ кадры показывают, как работают наши бойцы.

На видео военнослужащие проводят разведку боем и зачистку позиций противника. В этот раз штурмовая группа под командованием командира с позывным Саваль успешно захватила позиции боевиков, причем в составе группы были лишь два человека против восьми солдат противника. Нескольких боевиков удалось захватить в плен.

Чтобы не попасться на глаза противнику и не стать жертвой его беспилотника, наши военнослужащие выбирают такую траекторию, чтобы незаметно попасть в тыл. Обычно штурмовики работают малыми группами, передвигаются короткими перебежками, стараются заходить с флангов, объяснил Саваль.

«Сразу направо, 100 метров идем вперед и заходим в тыл. Их же тыл. И идем очищаем, начинаем работать. Все время стараемся работать малым количеством. Один контролирует, другой начинает работать», - рассказал он.

Ранее российские беспилотники вскрыли украинские позиции в Запорожской области. МО РФ показало кадры работы наших расчетов БПЛА.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#штурм #ВВО #мотострелки #спецоперация #тыл #укрепленные позиции
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002