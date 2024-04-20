Расчет «Мста-С» поразил боевиков ВСУ в Харьковской области

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» группировки прикрытия государственной границы, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, продолжают наносить огневое поражение по позициям, технике и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Артиллеристы круглосуточно несут боевое дежурство на линии боевого соприкосновения. В этот раз военнослужащие уничтожили позиции украинских боевиков в Харьковской области.

Украинских националистов обнаружили операторы беспилотных летательных аппаратов в ходе аэроразведки. Неприятель пытался окопаться вблизи границы. Информация с координатами противника и его численности была передана артиллеристам. После поступления задачи на огневой рубеж выдвинулась «Мста-С». Расчет самоходки точными выстрелами уничтожил боевиков ВСУ.

Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

Максимальная дальность стрельбы «Мста-С» - почти 30 километров. Гаубица борется как с военной техникой, так и с укрепленными позициями и живой силой ВСУ.

«В своей работе мы в основном используем осколочно-фугасные боеприпасы - все взрывается, разносится в щепки. Враг нас боится, потому что мы отрабатываем быстро, и найти нас очень тяжело. Мы приехали, отстрелялись и уехали, спрятались в отстойнике», - рассказал командир орудия с позывным «Марио».

Эффективность работы расчета командование уже не раз оценило по достоинству: многих бойцов подразделения за отвагу и профессионализм наградили государственными и ведомственными наградами.

Ранее «Звезда» рассказала, как расчеты САУ «Мста-С» уничтожили укрепления врага у границ Белгородской области. Артиллеристы работают как с оборудованных, так и с неподготовленных позиций, регулярно уничтожая боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.