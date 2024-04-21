США три раза нарушили протоколы деконфликтации в Сирии за сутки

«Международная антитеррористическая коалиция» во главе с США несколько раз за прошедшие сутки нарушила протоколы деконфликтации в сирийском воздушном пространстве, были зафиксированы полеты БПЛА и авиации. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», - заявил Попов на брифинге.

Он добавил, что нарушения также наблюдались со стороны авиации «коалиции» в районе Эт-Танф. Речь идет о 12 нарушениях тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Ранее нарушения «коалиции» в связи с несанкционированными полетами БПЛА отмечались 30 марта.

Тогда же в ЦПВС подчеркивали возросшую разведывательно-диверсионная активность террористов в зоне Идлиба, сирийские правительственные войска три раза за стуки повергались обстрелам со стороны террористических группировок.