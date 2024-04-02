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В Киргизии с 3 апреля перестанут работать карты «Мир»

Ранее работать с российскими картами перестали банки Армении.
Сергей Лебедев 2024-04-02 22:16:09
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press

В Киргизии с 3 апреля перестанут принимать российские банковские карты с платежной системой «Мир». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

«НСПК получила официальное уведомление от ЭЛКАРТ, платежной системы Кыргызской Республики, о прекращении работы с платежной системы "Мир"», - говорится в релизе.

Ранее аналогичное уведомление поступило от платежной системы Армении. С 30 марта в республике прекратили обслуживание карт «Мир» банки-участники АрКа.

Напомним, в феврале США в рамках нового пакета антироссийских санкций ввели ограничения против Национальной системы платежных карт, которая является оператором «Мира».

В американском министерстве финансов заявили, что якобы распространение российским правительством «Мира» позволяет уклоняться от санкций.

#мир #киргизия #ограничения #карты #НСПК #Элкарт
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