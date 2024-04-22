СБ Молдавии угрожали оппозиционному политику Параске после визита в РФ

В Молдавии лидер партии «Возрождение», вошедшей в политический блок «Победа» Наталья Параска заявила, что местная Служба информации и безопасности (СИБ) угрожала ей. В частности, политику пообещали уголовный срок после ее визита в Москву.

Она рассказала, что по возвращении в Молдавию ее встретил представитель Службы информации и безопасности и попросил поговорить с ней наедине.

«Сразу после приземления самолета меня встретил сотрудник СИБ. Попросил пойти с ним на отдельный разговор. Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ. Вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали "почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что РФ - страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это"», - цитирует Параску РИА Новости.

Она добавила, что СИБ выясняла подробности встречи молдавских оппозиционеров с представителями России - чиновниками и политиками, уточняли цели создания блока «Победа» и причину его создания именно в российской столице.

Параска рассказала, что сотрудники спецслужбы запугивали людей - «около 200 человек держат до сих пор без воды, без еды, без объяснений», добавив, что в самолете с ней из США прибыли три депутата правящей партии «Действие и солидарность», но их не стали задерживать.

Политик Параска отметила, что не имеет претензий к сотрудникам спецслужбы, кроме того, что ей не позволяли ответить на звонки семьи и адвоката. Прошедший разговор она назвала «указанием сверху», так как вопросы ей зачитывали по бумаге.

Напомним, 21 апреля в Москве прошел съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС (Евразийский экономический союз). С этой целью в столицу России прибыла глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

На съезде присутствовали такие молдавские деятели, как председатель партии «Шор» и бизнесмен Илан Шор, лидеры партий «Возрождение», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie.